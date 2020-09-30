马云：新一轮全球化将由中国内需驱动

阿里巴巴创办人马云昨天（29日）指出，工业时代的全球化正在终结，数字时代的全球化才刚打开，而未来的全球化是以中国14亿人口内需拉动的全球化，中国上百个百万人口的中小城镇将蕴含巨大的机会。

据《21世纪经济报道》消息，马云昨天在海南海口举行的2020绿公司年会上发言，分享他对数字技术及经济形势的看法。

就当前的国际国内形势观察，马云称，目前世界格局发生了巨大的变化，但他依然相信必须要坚持开放、坚持全球化。

对于很多人认为全球化出现诸多问题，马云表示不认同，他说，今天是真正全球化开始的时候。传统的、工业时代的全球化正在终结。新的、数字时代的全球化刚刚打开。

他说，“以前，全球化是发达国家和大企业主导，未来，全球化应该是发展中国家、中小企业走向世界；以前贸易是全球化的主力，未来科技将是全球化的主力；以前是人在流动、货在流动，未来是数据在流动、服务在流动“；以前是传统企业的全球化，未来是用好互联网技术的企业的全球化；未来，任何一个人，只要有一部手机就可以做全球生意，未来所有的中小企业都是跨国公司。”

其次，他预期新一轮全球化将使中国从卖方变买方。马云称，新一轮的全球化，中国将会从“卖卖卖”，变成“买买买”。他说，“大家其实不用害怕从‘卖卖卖’变成‘买买买’。中国每一次大门打开，都是中国进步的象征。”

他还指出，新一轮全球化是由中国内需驱动的。上一次全球化是美国3亿人消费驱动的全球化；这次全球化是由中国14亿人内需驱动的真正的全球化。

马云认为，未来的机会在中国百万人口的中小城镇。美国大概有不到12个城市过100万人口，但中国有超过160个城市过100万人口，也许将来会达到三百个，这些地方会迸发出巨大的消费潜力。”内需绝对不是有钱人的拉动，内需应该是满足每一个普通百姓的需求，普通人的内需拉动，才是真正可以持续发展的内需价值。”

马云也再次就数字化的对未来经济的作用发表看法。他表示，在疫情获得控制的背景下，政府和企业都在考虑让经济重生，但经济重生不是为了回到昨天回到以前，而是在更高的水平上，从疫情中看到未来和趋势。

他认为，“在今天所有巨大的不确定当中，数字化是确定的，数字化一定会全面改造所有的行业。”马云预计，2020年-2030年的10年中，是留给传统行业推进数字化变革的最后十年。

他甚至使用了“数字脱贫”一词，来形容10年后未进行数字化的传统行业将有面临的境况。“如果今天不准备变革，十年后我相信这些企业一定是数字脱贫的对象。”