中国9月官方非制造业PMI 创近七年最高水平

中国国家统计局和物流与采购联合会今天联合公布，9月官方非制造业商务活动指数环比上升0.7个百分点至55.9，为连续第七个月位于扩张区间，并创下2013年11月以来最高水准。

据路透社报道，分行业看，建筑业商务活动指数为60.2，与上月持平。服务业商务活动指数为55.2，比上月上升0.9个百分点，为连续两个月上升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，服务业恢复有所加快，主要因为各地促消费政策效果显现，居民消费意愿不断增强，“市场需求有效释放”。

赵庆河也说，建筑业PMI保持高位运行，表明随着中国基建投资力度加大，新型基础设施建设加快推进，”行业生产保持较快增长”。

从行业大类看，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视卫星传输服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0及以上，只有资本市场服务商务活动指数位于临界点以下。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。