港警拘捕三人 涉网上煽动他人十一非法集结 

明天是中国国庆节，香港不少网民在民阵游行申请被拒后扬言继续发起示威活动，香港警方昨天（29日）拘捕三名男子，涉嫌近日在网上煽动他人于10月1日参加非法集结及纵火等。

据香港01网站报道，香港警方网络安全及科技罪案调查科拘捕三名男子，涉嫌“煽惑他人纵火”、“煽惑他人造成公众妨扰”及“煽惑他人非法集结”，被捕人士包括一名30岁运输工人及两名19岁学生，据了解，他们分别是中五生及浸大学生。

被捕人士涉嫌在8月至9月期间在一个Telegram Channel煽动他人于10月1日进行违法行为。

网罪科总督察戴子斌表示，近日留意到有人在不同的社交平台，包括连登讨论区及Telegram，煽动他人非法集结、袭警及占领道路，经调查后锁定若干涉案人士，拘捕三名男子，他们正被扣留调查。案件仍在调查中，不排除更多人被捕。

警方展示了数张社交平台截图及文宣，指是被捕人士的网上煽动言论，包括多张“月夕行动10/1街头重聚”文宣，以及Telegram Channel对话截图中，提及“火魔砖头”等。

戴子斌表示，除了上述三罪，被捕人士也可能违反去年10月法庭颁布的临时禁制令，禁止任何人在互联网平台发布促进、鼓励或煽动使用或威胁使用暴力的讯息，目前禁制令仍然生效。

香港民间人权阵线早前的10月1日游行申请与上诉均被驳回，但不少网民扬言仍要上街，甚至谋划暴力行动。香港警方估计当日风险颇高，将部署不少于6000名警察，包括军装及便装人员，及全方位高空监察人员等。

去年10月1日，香港多区发生大规模警民冲突，警方当时甚至以真枪实弹遏制暴力活动。

