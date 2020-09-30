恒大系股票大涨 资金压力似解除

中国恒大与持有其1300亿元人民币（261亿新元）战略投资当中的三分之二投资者签订补充协议，明确不会要求公司进行回购，今天股价开盘大涨8.36%，旗下新能源汽车分支恒大汽车也造好，高开4.23%。

综合路透社和彭博社报道，恒大及恒大汽车开盘分别报17.88港元和20.2港元。恒生指数高开1.2%。

恒大昨天公告称，已与持有恒大地产863亿元（人民币，下同）战略投资的投资者签订补充协议，明确这批投资者不会要求进行回购并继续持有恒大地产权益，并同意其在恒大地产的股权比例保持不变。

至于另外155亿元战略投资亦商谈完毕，正办理审批手续；并正与持有剩余总额282亿元的战略投资者进行商谈。

另据知情人士此前消息称，中国国务院和国务院金融稳定发展委员会，在国务院副总理刘鹤的主持下，讨论了恒大的问题，但未做出决定是否进行干预。其中一位知情人士说，一些监管部门在考虑在考虑一些选项来限制风险，例如引入国有企业持股恒大集团，或是批准恒大汽车拟议中的A股上市计划等。

外界揣测，中国当局将帮助该公司解决流动性问题，这是恒大股票和债券在过去两天上涨的原因之一。恒大的股价和债券上周均下挫，此前报道称，恒大警告省级官员其迫在眉睫的现金紧缩问题，指出恒大地产若不能在2021年1月31日前如期完成重组，可能引发系统性风险，包括公司必须偿还战略投资者本金。恒大集团在一份声明中表示，网上流传的关于该公司重组情况的消息为谣言，相关文件和截图为凭空捏造。

目前尚不清楚当局是否会考虑批准恒大的借壳上市计划。鉴于政府近年来为遏制房地产业的激进扩张持续所做的努力，一些分析师押注批准的可能性不大。

恒大和中国国务院新闻办公室对此未立即回应置评要求。