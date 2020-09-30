美军臂章印中国地图 中国官媒批挑衅极其嚣张

美国一支空军无人机部队早前参加演习行动时，被美国媒体披露其官兵所佩戴的臂章上出现红色的中国地图。中国《环球时报》对此痛批挑衅，并强调南中国海岛礁若遭攻击必将反击。

美国《空军杂志》（Air Force Magazine）上周四（24日）刊出报道，指美军MQ-9死神无人机近期参与了“敏捷死神2020”（Agile Reaper 2020）演习。据称，这项演习也是美军首次在太平洋开展无人机战术训练活动。

报道也提到，MQ-9在加州外海的圣克里门提岛（San Clemente Island）进行模拟两栖攻击的空袭任务。MQ-9过去长期用于非洲和中东的反恐行动。

值得留意的是，报道中的照片显示，参演人员制服上的臂章是以红色中国地图为底，上方有一架MQ-9，以及一位拿着镰刀的“死神”，下方则印有文字：“敏捷死神2020”以及其所属单位缩写：“第29无人攻击机中队”。

据观察者网报道，29无人攻击机中队成立于2009年10月23日。该部队隶属于或罗曼空军基地的第49空军联队，基地位于新墨西哥州，主要任务是训练使用MQ-9“死神”无人机。

对此，《环球时报》昨天在社评中批评这是“极其嚣张的挑衅”，并称美国空军上一次把一个国家的地图印到臂章上，“还是越南战争时候的事情”。

《环球时报》推测，美国曝光相关照片，不可能是意外误操作，而是美军显然要借此传递强烈信号。

“通过释放美军演练攻击中国目标的信息试探美国社会及国际社会的反应，提高美国和国际舆论对这种敌对的接受度。美军这样做已经不是简单的军事演习，而是在实际带动美国走向对华军事冲突。”

《环球时报》社评也引述消息称，美军近日将派出MQ-9无人机对南中国海的三个岛礁发动“震撼式”、“流鼻血”袭击，并警告如果美军动用MQ-9攻击这几个岛礁或其他目标，“就是战争行为”，解放军一定会奋起反击，让美军付出沉重代价。

“中国将毫不留情地击落来犯的美军战机，无论它们是无人机，还是有人驾驶的。如果那些飞机对中国岛礁造成了实际损失，我们就将打击那些飞机起飞的平台和基地。”