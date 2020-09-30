财新中国9月制造业PMI略降至53

财新/Markit今天联合公布，经季节性调整的9月中国制造业采购经理人指数（PMI）略降至53，低于路透调查预估中值和上月的53.1。不过整体增速仍属稳健，生产与新订单进一步明显增长，新出口订单创三年高点。

据路透社报道，中国9月制造业PMI虽然略有下降，但在此之前该数据最近一次录得53以上水平还需追溯至2011年1月，换言之冠病疫情后制造业的修复不仅未现边际减弱迹象，近两月还有加速。

Markit刊登的新闻稿称：“制造业景气状况进一步出现实质改善。过去五个月以来，制造业运行持续增强。最新指数值显示，第三季度制造业的表现为2010年第四季后之最佳。”

新闻稿并称，中国制造业新接业务总量大幅加速增长，许多厂商反映客户需求进一步恢复，带动销售上升。此外，新订单增速为2011年初以来最强劲。外需转强，也有助提振销售，新增出口业务录得2017年8月后最快扩张率。

同时，用工规模大致平稳，结束了1月份以来的收缩态势。

财新智库高级经济学家王喆指出，制造业景气度维持疫情后持续回暖势头，供需两旺，尤其是外需大幅改善，强劲需求带动了生产恢复，生产指数维持高位，调查中受访企业表示疫情的影响正在逐步消退，订单增势迅猛。

他表示：“总体而言新冠疫情后，供求、需求两侧同步向好，经济加速恢复，海外需求大幅走强，对于国内市场形成补充...制造业持续的高景气度将减轻下一阶段的政策压力。”

不过王喆也指出，就业形势依然不容乐观，就业改善仍依赖于经济景气度更长期的恢复以及更稳定的内外部环境。未来海外疫情反复以及美国大选仍存不确定性，中国国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建仍面临极大挑战。

此前，中国国家统计局公布的9月官方制造业PMI创半年高点，非制造业PMI创近七年最高位。随着供需持续恢复和传统生产旺季的来临，企业采购意愿增强，需求恢复速率加快，当月新出口订单和进口指数均为年内首次升至荣枯线上方。

受疫情暴发影响，财新制造业PMI在2月曾大幅降至40.3，创2004年4月本项调查开启以来纪录最低。