骆惠宁林郑出席国庆活动 肯定国安法维稳作用

中联办主任骆惠宁今天出席一场活动时表示，增强国家意识是香港重大紧迫的问题，“不守一国之本，就没有两制之利”，强调要建好香港，必须先增强国的意识，并称国安法结束了“港独”猖狂。香港行政长官林郑月娥在同场活动时指出，香港与国家一脉相承，在国家支持下，香港早前实施《香港国安法》，令香港恢复安定，社会恢复经济，民生得以改善。

根据《星岛日报》报道，林郑在今天举行的香港同胞国庆筹委会“贺国庆71周年暨中秋大会”时致辞表示，作为香港人，以国家强大发展为荣。她忆述自1949年以来，中国取得骄人成就，成为世界第二大经济体，国际地位举足轻重。她说，香港成功落实“一国两制”，去年面对的暴力事件、今年面对的疫情，在中央帮助下重回正轨，尤其中央订立国安法、为香港进行检测计划、建立社区治疗设施和临时医院，由衷感谢中央政府对特区的支持。

林郑月娥强调，香港日后在抗疫和恢复经济方面都有很多工作要做，但强调有信心做得好，指特区政府可以应对各方面挑战。

骆惠宁说，国家的日益强大，使香港免于坠入颜色革命的深渊，《香港国安法》结束了“港独”猖狂，迎来了由乱转治的重大转折。他强调，有国才有家，“国安则家太平、国强则家兴旺”，爱国不是选择，而是一种义务。

他提到，自改革开放以来，港人热心支持国家，早期在大陆投资事业、参与公益、两地交流合作，深深体现港人爱国情和报国心，但也有一些人在香港刻意淡化国家意识、曲解两制、逢中必反，所以增强国家意识是香港重大紧迫的问题，香港比任何时候都需要强调对国家的责任担当，不守一国之本，就没有两制之利。