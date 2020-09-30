西安华清宫景区要求残疾人展示残疾部位？景区：已成立调查组

西安一名华清宫景区的游客日前投诉称，在他为其残疾家属买票并出示了相关证件后，却仍被要求下车走两步，且态度粗鄙。事后向景区投诉一个月仍无消息。景区工作人员昨天受访表示，已成立了专项调查组。

根据西部网报道，该名残疾游客近日与家人到华清宫景区游玩时，遭遇了景区不尊重对待，在出示残疾证的情况下，检票处工作人员要求其下车展示残疾部位，这名男子家人投诉工作人员：“态度强硬，很没有礼貌”。

该名残疾游客的家人称，上月23日他们一同前往华清宫景区进行游览，因为其家人有肢体残疾，所以先去售票处问询买票具体流程，工作人员回复称可以直接网上买票。在买完票开车行驶至检票口，检票人员表示要进行人脸比对。

在该名残疾游客出示其身份证和残疾证配合工作人员进行核验后，却仍被要求下车，告诉哪里残疾，并展示残疾部位。

残疾游客的家人说，与其交流的两名景区工作人员并未穿工服，也并未携带任何工作证件。游客家属当场表示，希望工作人员能够出示相关证件，却遭到拒绝，并称没必要向一个游客出示工作证，按照说的做就可以了。

随后，该游客家属向景区投诉，但经过一个多月时间的正常维权，景区始终没能给出一个让他满意的说法。

华清宫景区票务相关工作人员昨天在接受媒体质询时表示，他们正在处理该项投诉，并称前晚专门成立了专项调查组，计划和游客进行深度沟通，并与当天值班参与人员深度沟通。至于何时给出处理结果，工作人员并未透露。