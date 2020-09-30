张勇:中国的消费力量是阿里巴巴发展的基本动力和保证

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇今天表示，数字化是巨大的历史发展机遇，阿里巴巴在其中正处于最佳位置，并称中国的消费力量是阿里巴巴向前发展的基本动力和保证。

根据澎湃新闻报道，张勇在2020年度阿里巴巴全球投资者大会上表示，在内需、云计算大数据和全球化三大增长引擎中，蕴含着未来三到五年内11大战略机遇。

张勇提到，截至6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户数量为10.7亿，这使阿里巴巴可以更好地组织供给和商业创新，满足人们现在和未来的需求。阿里巴巴的云是被重新定义的云，技术和商业的结合将为企业、行业、产业创造实实在在的价值，这是数十年一遇的机遇。同时，阿里巴巴也相信全球消费者生活在共同的数字化环境之中，对全球化的方向坚定不移。

张勇解释说，围绕这三大领域，11个战略机遇至关重要，包括发展数字用户；不断扩大用户在阿里巴巴数字经济体内的消费品类，增加消费总额；不断扩大新供给，进而进行供给侧改造；利用数字技术对线上、线下零售业态进行数字化创新或者改造；企业全面走向云上协同办公以及形成云+大数据+智能应用等。

张勇说：“我们一直说‘天马行空，脚踏实地’，我们有很多畅想，路就在我们脚下。”他说，一定会坚持一贯的传统，把一个一个十年、二十年的梦想，通过十年、二十年甚至更长时间的努力变成现实。”

疫情给世界造成了空前的挑战，也为企业、市场、社区之间的合作和发展带来了新的思考。张勇强调，数字化是不确定性中最大的确定性，正在深刻改变人们生活、工作、学习和企业经营的方式。

“我们考虑所有战略机遇的出发点和归宿，都是如何更好地去践行我们的使命，服务好我们的客户，通过创新带来全新的客户价值。这一点仍然会贯穿在我们抓住历史机遇的未来征程当中。”张勇说。