港媒：中国下调经济成长 目标是保五

《明报》引述消息人士称，下月底召开的中共五中全会，将会调低“十四五规划”预估的年均国内生产总值（GDP）增长，目标是“保五”。

据报道，五中全会将在10月26日至29日在北京召开，依照历次五中全会惯例，届时将制定国民经济和社会发展第十四个五年规划（简称十四五规划）和2035年远景目标。

北京消息人士向《明报》透露，十四五规划的年均GDP目标将下调，定在5%左右。路透社此前也引述消息人士说，中国政府智库和经济学家提出的年均GDP增长目标有三个数值：5%左右、5至5.5%、5至6%。

在今年结束的十三五规划中，中国的年均经济增长目标是超过6.5%。今年5月，由于冠病疫情的沉重打击，中国18年来首次放弃了年度经济增长目标，但一些经济学家怀疑政府保持了一个3%左右的隐含目标。

此外，瑞银（UBS）分析师在给客户的报告中表示，“我们预计（中国）政府要么不设定明确的增长目标，要么会为2021至2025年设定一个较低的、更灵活的成长目标（比如5%左右）”。

报道引述中国经济学者胡星斗形容，十四五规划下调经济发展目标是实事求是之举，“一方面是针对国内外环境，另一方面是发展的实际情况”。他说，中国已经持续高增速发展了40多年，这在世界上已非常难得；如果能保持5%左右增长，也是很不错的成绩。

对于“十四五规划”经济增长的外部压力，胡星斗认为主要在于中美关系，并预测如果中美经济脱钩，将影响中国GDP的30%左右。

中国国务院发展研究中心在最近一份报告中称，预计中国将在2024年成为高收入国家，并在2032年超过美国成为世界最大经济体。

该智库在报告中写道：“十四五时期将是中国处理与美国的摩擦和作出战略安排的关键时期。”



