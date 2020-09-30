中国乐观数据提振亚股 但美国大选辩论后警惕情绪回归

亚洲股市今早上扬，之前中国公布数据显示经济复苏升温，但美国总统竞选首场辩论在混乱中结束，令市场人气承压。

据路透社报道，辩论会结束后美国股指期货下滑，避险美元寻获支撑，辩论并未显示美国大选结果的迹象。

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.3%，香港恒生指数涨1.2%。而标普500指数期货走势动荡，在上涨0.7%后回吐涨幅，日内下跌0.5%。此前围绕美国总统特朗普是否会接受大选结果再次引发疑虑。

这提振美元从隔夜低点小幅上涨。

一些政治分析师认为，特朗普和拜登的首场辩论是特朗普逆转民调落后局面的最佳机会。

在这场针锋相对的辩论中，两位候选人不时打断对方，拜登就特朗普对冠病疫情的处理发难，而特朗普则以猛烈的人身攻击予以回应。

”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示：“目前看起来特朗普和拜登平分秋色，所以难以搅动市场......人们最担心的是选举的公平性，以及如何进行...在正常情况下，中国公布的正面经济数据应当会支撑避险交易，但这次不一样。”

中国9月经济继续全面恢复，官方制造业PMI创半年高点，非制造业PMI创近七年最高位。随着供需持续恢复和传统生产旺季的来临，企业采购意愿增强，需求恢复速率加快，当月新出口订单和进口指数均为年内首次升至荣枯线上方。

据报道，中国9月官方制造业采购经理人指数（PMI）升至51.5，高于路透调查预估中值51.2和8月份的51，为六个月最高。

财新/Markit今天联合公布，经季节性调整的9月中国制造业采购经理人指数（PMI）略降至53，低于路透调查预估中值和上月的53.1。不过整体增速仍属稳健，生产与新订单进一步明显增长，新出口订单创三年高点。