12名被扣港人家属到中联办请愿

12名在大陆被扣留港人的部份家属，连同立法会议员朱凯廸等人，今早到中联办外请愿。家属还向香港当局重申两点诉求，包括拒绝“官派律师”以及公布事发当日的雷达纪录。

根据香港电台和《明报》报道，这些家属由西区警署起步，沿途高叫要求释放被扣押的12人，拒绝官派律师的口号。家属表示，他们无法得知这12人在深圳盐田看守所的情况，也曾多次向特区政府提出明确诉求，但特区政府至今未提供任何实质协助，包括家属要求公开海事处及香港水警手上的航行纪录，以确定12人被捕的位置及经过，但当局未有正面回应。

此外，家属多次表明拒绝大陆官方委派的律师，而他们自己所委托的大陆律师被当局逼退，特区政府也未有向家属提供协助。家属要求与香港政务司司长张建宗及保安局局长李家超会面，重申两点诉求，包括拒绝“官派律师”，要求安排家属委托的律师会见当事人，并要求海事处公开事发当日，果洲群岛一带的雷达纪录。

其中一名被捕人郑子豪的父亲在现场激动发言，促请政府派人前往查看子女情况；另一名被捕人黄伟然的太太表示，她特意买了两个印上丈夫最喜欢的公仔的月饼，希望中联办及相关部门“要有基本人性及同情心”，将月饼转交丈夫手上。她说希望丈夫能看着月饼睹物思人，想起自己及妈妈。