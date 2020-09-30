捷克总统重申继续奉行“一个中国”政策

中国驻捷克大使馆昨天（29日）举办庆祝中华人民共和国成立71周年暨中捷建交71周年线上招待会。捷克总统泽曼在贺信中重申，捷克不会改变“一个中国”政策。

据中国驻捷克大使馆官网消息，泽曼表示，捷克和他本人长期致力于建立和巩固对华友好关係，捷克将“一个中国”政策，这是对捷中关系的长期承诺。

泽曼也再次感谢中方在捷克最需要帮助时伸出援手，希两国恢复疫情之前的交往和经贸、旅游等领域合作，通过双边合作和“一带一路”倡议、“17+1合作”等多边平台共同应对挑战。

捷克外长佩特日切克则在贺词中表示，支持和拓展捷中各层级的互利合作是捷克外交政策的重点之一。坚信两国能保持相互沟通，找到共同语言，希望两国明年能恢复全面往来。

中国驻捷克大使张建敏称，中捷两国人民之间没有根本利害冲突，而有深厚友谊基础；两国关系发展没有不可逾越的鸿沟，而有联通未来的桥樑。

张建敏强调，只要双方坚持相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政，尊重彼此核心利益和重大关切，忠实践行国际法和国际关系基本准则，中捷战略伙伴关系就一定能行稳致远。

捷克参议院议长维斯特奇尔本月初率团访台，引发中捷关系紧张，有“亲华总统”之称的泽曼其后批评维斯特奇尔访台是“幼稚的挑衅”，有可能损害捷克工商界的利益。

中国外交部长王毅早前也警告，维斯特奇尔访台是“公开挑衅”，并称挑战“一个中国”原则必将付出“沉重代价”。