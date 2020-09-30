美驻联代表吁让台充分参与联合国 大陆表达强烈不满

美国常驻联合国代表克拉夫特昨天说，世界需要台湾充分参与联合国体系，特别是影响公共卫生与经济发展的事务，中国驻联合国代表团发言人对此表达强烈不满，重申中方坚决反对任何形式的美台官方往来。

据中国驻联合国代表团官网消息，发言人说，克拉夫特作为美政府高官出席台湾举办的有关活动，炒作所谓台湾“参与”联合国问题，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定以及联大第2758号决议。

发言人强调，台湾问题涉及中方核心利益，敦促美方充分认清台湾问题高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定以及联大第2758号决议，慎重处理涉台问题，停止与台湾进行任何形式的官方往来，不要在错误和危险的道路上越走越远。

此前据台湾媒体报道，第75届联合国大会举行期间，美日台合办“全球合作暨训练架构”（GCTF）聚焦透过公私协力伙伴关系推动国际发展的活动。

克拉夫特以视讯方式在活动上发言时说，台湾是股良善力量，世界需要台湾充分参与联合国体系，特别是影响公共卫生与经济发展的事务，没有台湾充分参与的联合国是“欺骗世界”。

美国东部时间本月16日，克拉夫特还首次与驻纽约的台湾高官共进午餐。克拉夫特当时形容，这是一次“历史性”会面，同时象征特朗普政府进一步强化与台湾的关系。