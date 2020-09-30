江西鄱阳多名村干部拆除亲属坟墓被通报表扬

鄱阳县双港镇政府前天发布通告，对双桥村党支部负责人、村主任等当地八名干部拆除亲属坟墓的行为通报表扬，称他们为全镇坟墓治理做出了榜样。

根据江西省上饶市鄱阳县人民政府网站消息，鄱阳县双港镇政府发布《关于王训文、彭芳腊等同志的通报表扬》称，大力开展农村人居环境整治和坟墓专项治理，是全镇当前重点工作。其中，双桥村党支部负责人王训文拆除爷爷奶奶等亲属坟墓17座、双桥村主任李桂新拆除亲属老坟两座、双桥村民兵营长余兴业拆除亲属老坟两座、双桥村文书余平章拆除奶奶坟墓一座、双丰村党支部书记彭芳腊拆除父亲坟墓一座，双港镇机关干部余兴义拆除亲属老坟两座、彭克平拆除父母坟墓两座、彭少昱拆除父母两座，彰显了党员干部的思想觉悟，体现了“赶早、做快、干好”的作风，为全镇坟墓治理做出了榜样，经研究决定，给予以上八名同志通报表扬。

鄱阳县人民政府网站同日公布的《双港镇全面开展乱葬坟墓专项治理实施方案（送审稿）》称，为持续深化绿色殡葬改革成效，进一步加强农村人居环境治理，决定在全镇范围内全面开展乱葬坟墓专项治理。

双港镇要求，对治理范围内的散埋乱葬坟墓，全部实行易地迁移入公墓（骨灰堂）或就地平坟“立改卧”后再绿化的方式进行治理。实行易地迁移入公墓（骨灰堂）的，必须将遗骸或遗骸火化后的骨灰迁移安葬进属地城乡公益性公墓（骨灰堂），并将原墓穴消毒、平整、植树绿化或复垦，使坟地变为林地、耕地，或变为果园、公园。

双港镇还要求党员干部带头治理散埋乱葬坟墓，规定：镇村党员、干部、公职人员要树立大局意识、责任意识，党员带头做好家人及家属的思想工作，主动带头治理自家坟葬（包括父母坟墓、祖父母坟墓、子女坟墓）、积极帮助治理近亲坟墓（包括岳父母、子女配偶父母、父母的亲兄弟姐妹）。党员干部、公职人员（分管部门、教育、卫生）涉及亲属坟墓治理的人员名单专门登记注册，上报县纪委、组织部及相应主管部门。

方案还规定，党员、干部、公职人员应该在七天内带头治理自家坟墓（包括父母、祖父母、子女），否则将追究有关人员责任。是全镇机关及各所干部的，一律停职，专门从事家属工作；其中属财供人员的，考核评为不称职，扣发一个月奖金；属镇聘人员的，停发工资；是村组干部的，一律停职，村级换届时不得作为提名人选，是其他公职人员的，一律先报县纪委、组织部和其业务主管部门处理；其中居镇财力负担工资的，一律抄送县财政局扣发第13个月的奖励工资，教育、卫生人员调长山岛支教、支医。对造成严重恶劣的影响，依法依规追究其责任。

双港镇为此还设立了进度奖，奖励10万元（人民币，下同，约2万新元）至5万元不等，同时还设立工作总量奖，按每迁一组坟奖励150元。

此外，还设立了个人奖。党员干部和公职人员带头治理自家坟墓的，奖励1000元至500元。对个人在治理工作表现突出的先进个人，给予大力表彰与奖励。若为后备干部，优先推荐提拔使用；若为机关干部，年度考核评为优秀，并奖励3000元；若为村支部书记，符合县里考录选拔条件的优先推荐，在镇里充实工作人员时优先考虑；其他村组干部，在换届选举中优先推荐提名；其他公职人员可被推荐其业务主管部门表彰，并奖励3000元。

