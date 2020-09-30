《人民日报》评游泳比赛设体测：不同项目有差异 具体操作要审慎

中国官媒《人民日报》就近期发生的游泳名将预赛小组第一却因体测成绩无缘决赛一事发表题为《体能要补强，但体测不应成为比赛拦路虎》的评论文章，指出不同项目之间存在显而易见的差异，有各自不同的专项体能要求，并强调在具体操作层面暴露出来的问题更需要审慎对待。

针对正在举行的全国游泳冠军赛竞赛规程规定，预赛前16名的运动员要根据体能得分排序，只有体能排名前8名的运动员方能进入决赛，文章首先肯定体能的重要性，指出对运动员来说，扎实的体能是保障技术发挥的前提，2018年的杭州短池游泳世锦赛和去年的光州游泳世锦赛上，一些中国选手就出现后半程体能不足的问题，甚至在出水后感到强烈体力不支，难以多项目兼顾。因此，重视体能、强化体能，毋庸置疑。

不过，文章也指出，不同项目之间存在显而易见的差异，有各自不同的专项体能要求。中国国家体育总局所强调的，是更为底层的“基础体能”。从强化体能的角度看，推动弱势项目补强，让一些多年徘徊不前的项目有所突破，基础体能的提升也是势在必行。但是，把体能测试结果与比赛晋级挂钩,甚至有的项目在1/4决赛阶段不比专项只比体能，也让不少体育迷直呼“看不懂比赛”。文章以全国游泳冠军赛为例，表示如果选手抱着只游一枪的心态，或许能在预赛中创造成绩，但无法检测连续作战的能力，起不到模拟大赛的作用，对这种比赛杠杆带来的“副作用”，不可不察。

文章说，强化体能的初衷有积极的针对性，但在具体操作层面暴露出来的问题更需要审慎对待。如何保证体能测试的项目选择、评价体系科学有效；如何让运动员、教练员对体能的认识真正贯穿在训练的日常环节中，需要体育主管部门和相关专家在科学论证的基础上，给出权威解答，回应公众关切。

文章最后强调，在实际执行过程中，如何严格执行标准，确保公平公正，也需要强化组织管理。改革之路难免有这样那样的挑战，面对改革中新出现的问题，需要及时研判，科学应对，实事求是，方能行稳致远。

中国游泳名将傅园慧此前在全国游泳冠军赛获预赛第一却因体能成绩不高而无缘决赛。同时，还有打破50米自由泳中国纪录的余贺新以及打破1500米自由泳亚洲纪录和中国纪录的王简嘉禾均因体能测试分数不高，无缘决赛，引发舆论关注。

