福建原副省长张志南被双开

福建省委原常委、省政府原副省长张志南因严重违纪违法问题被开除党籍和公职，并终止其党的十九大代表、福建省第十次党代会代表资格。

根据中央纪委国家监委网站消息，经过中央纪委监委调查，张志南丧失“四个意识”，背离“两个维护”要求，在冠病疫情大考关头贯彻落实党中央重大决策部署不力，敷衍应付、作风漂浮，搞形式主义。

通报还指张志南对抗组织审查，搞迷信活动；不按规定报告个人有关事项，违规为家人、亲属在工作调动、企业经营等方面谋取利益；家风败坏，纵容默许家人、亲属利用其职权及职务影响谋利；生活腐化堕落，搞权色、钱色交易；徇私舞弊滥用职权，给公共财产造成重大损失；把公权力当成谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务上的便利在推进用地审批、获取资金补助、申请银行贷款等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报称张志南严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪、滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，决定给予张志南开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、福建省第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

现年60岁的张志南是福建龙岩人，1979年5月加入中国共产党，1981年8月参加工作，中央党校研究生学历。曾在1991年至1993年先后任福建省上杭县县长和县委书记；1998年起任福建三明市委常委（正厅级）、副市长；2002年任福建省政府副秘书长（正厅级）、办公厅党组成员、党组副书记；2005年任福建省发改委党组书记、主任。2008年任福建省政府副省长、党组成员,省发改委主任、党组书记并于当年8月兼省委政法委副书记；

张志南从2010年至2011年先后担任福建省政府副省长、省委常委、党组副书记等职务。2018年1月当选为福建省政府副省长。他也曾担任中共十七大、十九大代表。第十二届全国人大代表，第八届中共福建省委委员，第九届、十届中共福建省委委员、常委。福建省第十次党代会代表。福建省第十三届人大代表。

据此前报道，张志南是在任上时落马，且是今年首个由中央纪委通报接受审查调查的“老虎”，也是十九大以来福建省首名落马的省部级干部。