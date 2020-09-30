去年被撤职的兰新铁路甘青公司原董事长史克臣被查

兰新铁路甘青有限公司原党委书记、董事长、总经理史克臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。他去年已被撤销党内职务和公职。

根据甘肃纪检监察网消息，史克臣因涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻中国国家铁路集团有限公司纪检监察组纪律审查和兰州市监察委员会监察调查。

现年58岁的史克臣是山东招远人，管理学硕士，1979年9月参加工作，1984年12月加入中国共产党。

史克臣于1984年至2000年在中国铁道部第十三工程局第三工程处先后担任助理工程师、施工技术科副科长、第三工程公司副经理、技术科科长兼工程师、科研设计处科研科科长、科技开发处科技管理科科长、深圳工程实业公司副经理、科技开发中心总工程师、科技开发中心副主任。

2000年至2008年，史克臣历任中铁十三工程局宝兰项目经理部经理、公司工程管理部部长、副总工程师兼工程管理部部长、副总工程师职务。2008年至2011年在京沪高速铁路股份有限公司天津指挥部任常务副指挥长，并在2011至2017年先后任兰新铁路甘青有限公司董事长、总经理，期间还曾兼兰州铁路局副局长以及兰新铁路甘青公司党委书记；2017年至2019年任兰新铁路甘青有限公司、兰渝铁路有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2019年6月被给予撤销党内职务、撤职处分。

