消息：德国将收紧对电信网络供应商审查 变相让华为出局

德国政府已经原则上同意更加严格监管电信网络供应商，虽然没有禁止中国电信设备商华为，但也将让华为更难在这个欧洲最大电信市场立足。

根据路透社报道，执政联盟及政府消息人士今天表示，对于一家供应商的治理及技术的审视将延伸至无线存取网络(Radio Access Networks, RAN)；除了更为敏感的骨干建设之外，RAN是推动次世代5G服务的主要角色。

消息人士证实了德国商报稍早报道，该报道称在两年的争辩过后，总理默克尔的执政联盟已经就资讯科技(IT)安全法中如何处理高风险供应商的方法达成共识。

报道称，该妥协方案仍需起草成法律文本，预计默克尔内阁将在11月审查该法律文本。但报道未透露消息来源。

德国官员表示，尽管英国已正式禁用华为，法国也将非正式地将其排除在外，而德国实际上将通过繁文缛节扼杀华为。一名高级安全官员表示：“最终结果是一样的”。

德国三大移动网络运营商--德国电讯(Deutsche Telekom)、沃达丰和Telefonica Deutschland——都是华为的客户，他们曾表示，拆除和更换华为设备将代价高昂。

市场领导者德国电讯在德国的5G网络主要使用华为设备，其网络已经覆盖了德国50%的人口。到信息技术安全法生效时，网络建设预计将基本完成。

美国负责经济事务的国务次卿柯拉克周三对德国限制华为的决定表示，这是正确的做法。他敦促柏林方面支持北约，将中国技术排除在欧洲下一代移动网络之外。

柯拉克说，他在此次欧洲之行期间会见了德国官员和企业高管。他在一个网络论坛上告诉记者：“我们看到德国的情况在朝着正确的方向发展。跟着华为真的没有前途”。

