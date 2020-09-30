美驻联合国大使发文支持台湾入联 蔡英文：有这样的伙伴真是太好了

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）昨天在推特发文称台湾“完整参与”联合国，并称没有台湾的联合国是自欺欺人。台湾总统蔡英文对此也在推特上回应：“有美国这样可信赖的合作伙伴真是太好了！”

根据《自由时报》报道，克拉夫特昨天出席台美日“全球合作暨训练架构”（GCTF）框架下的“透过公私部门伙伴关係促进国际发展”视频活动致词时，发表支持台湾的言论。随后她在推特转发活动中的致词，表示世界需要台湾完整参与联合国，特别是在公共卫生和经济发展的议题上，她称“没有台湾的联合国是欺骗世界、自欺欺人”。克拉夫特还在推文的照片中特别放了一只台湾黑熊玩偶作为背景。

克拉夫特本月中旬与驻纽约台北经济文化办事处处长李光章餐叙，之后接受媒体访问时称这场与台湾官员的餐会是“历史性会面”，并直言美国正在推动台湾重返联合国。

对此，蔡英文今日也在推特帖文回应表示，“有美国这样可信赖的合作伙伴真的是太好了！”她感谢克拉夫特表彰台湾对公共卫生及经济发展的贡献，并支持台湾进入联合国。蔡英文还说，“我们知道，有了更大的国际参与度，我们可以为世界做更多事”。此外，台湾驻美代表萧美琴也立即留言表达感谢，并特别表示“我爱背景那只熊”。