美国会建议全面检视美中关系 对华采取更严厉措施

分别由美国民主党和共和党控制的两个国会小组周三（9月30日）各自发布报告称，美国应该重新检视美中关系的方方面面，包括投资、贸易、国防和情报能力等。

据彭博社报道，美国共和党议员组成的中国问题小组敦促关键行业把供应链转移出中国，并呼吁对一些与中国有关的投资收紧限制。他们将中国称作是与冷战时期的苏联相类似的“世世代代的威胁”。因为民主党拒绝加入，这个本该由两党组成的委员会目前全部为共和党众议院议员。

该小组还批评中共侵犯人权，以及在疫情爆发初期“掩盖事实、逮人和推诿责任，而没有做到公开透明”。

该小组主席、德克萨斯州共和党人麦考尔（Michael McCaul）说：“几十年来，美国及其盟友放松了警惕，疫情唤醒了美国人民，沉睡的巨人终于醒过来了。”

同时，众议院情报委员会发布报告称，美国对华情报能力存在重大缺陷，建议改革针对中国的情报做法。该委员会由加州民主党议员希夫（Adam Schiff）领导，队员包括来自两党的成员。

报告写道：“疫情及其它跨国事件在全球范围内的广泛影响，即便还没能充分了解，但也带来了评估我们对华情报立场的机会和紧迫性，当今全球化格局，意味着有必要对中国内部事件及中国领导层的应对有可能如何改变世界进程，进行深思熟虑、详细而广泛的分析。”

美国共和党小组报告的结论是，过去40年与中国的外交接触是失败的。

此时正值美国国会两党都日益支持对中国采取更强硬的立场。但是民主党对强调中国在疫情扩散中的作用持谨慎态度，以免在11月3日大选前让美国总统特朗普推卸对美国疫情所负的责任。

该小组一名助手称，这份报告的400项政策建议大多受到两党支持。其中一些，特别是与保护知识产权和把美国供应链移出中国相关的提案，已在国会达成广泛共识。

对于严格控制两国间的资本流动，议员们表现出犹豫。但这份共和党众议员的报告确实建议对投资中国企业实施一些限制，包括对某些养老基金的投资设限。

该小组还呼吁众议院批准已获参议院通过的一项法案，即在中国公司不遵守美国会计准则时勒令其从美国退市。众议院提出了一项配套议案，但尚未被金融服务委员会采纳。

该报告对中国疫情应对的批评呼应了特朗普的一些抱怨，民主党人警告称，这些抱怨旨在转移公众对特朗普政府应对疫情不利的注意。

彭博社评论说，在特朗普时代，包括特朗普政府试图敲定美中贸易协议的时候，谴责中国都是两党难得抱有共识的问题。

作为拥有最先进医疗体系之一的全球最大经济体，美国却是疫情感染人数和死亡人数全球最高的国家。霍普金斯大学数据显示，截至周二 ，美国确诊病例超过700万例，死亡人数超过20.5万，全球病例合计超过3300万例，一百多万人死亡。