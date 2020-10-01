默克尔谈及对华政策强硬谴责中国

德国总理默克尔昨天谈及对华政策时，以异乎寻常的强硬措辞，谴责中国“恶劣而残暴地对待”少数民族。

据德国之声报道，默克尔在德国联邦议院就财政预算展开的辩论中表示，在同中国开展对话时，“我们必须明确表达我们的不同观点”。她指出，中国和欧盟拥有“完全不同的社会制度”，“因此，我们必须为人权和言论自由付出努力”。

默克尔此前多次表示，制定欧盟统一的对华政策，是德国出任欧盟轮值主席国期间的重要任务。她也期望在今年年底之前，能够在签署欧中投资保护协定方面取得重大突破。

默克尔在讲话中也谈到了香港问题。她说：“我们对香港局势的发展深表忧虑。当地实施的‘一国两制’原则一而再，再而三地遭到践踏。”

德国自民党人权政策专员延森（Gyde Jensen）对默克尔在对华政策方面的明确表态表示赞赏。

她说，希望默克尔的表态不仅停留在口头上，也会付诸行动。“默克尔总理必须为这样一个原则性问题找到答案。”

延森警告说，中国的人权状况，不能继续是德国政府对华政策的一个小注脚。她表示，德国对华谈判的准则应当是，德国对中国做出的任何让步，都应当以中国在人权方面取得的进步为前提。

这位自民党政治家要求，德国在本周开始的欧盟特别峰会上向中国领导人发出明确的信号。