马云卸任阿里董事 交接棒全面完成

中国科技公司巨头阿里巴巴9月30日在港交所发布的公告显示，阿里巴巴创始人马云并未出现在最新一届董事会成员中。这显示马云已经卸任阿里董事，全面完成了阿里帝国的交接。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴公告显示，于本公告日期，阿里巴巴的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、埃文斯（J. Michael EVANS）、井贤栋及米什拉（Kabir Mishra）；独立董事包括董建华、郭德明、杨致远、埃克霍尔姆（E.BörjeEKHOLM）及马特洛（WanLingMARTELLO）。

公告显示，阿里巴巴于9月30日举行的年度股东大会上，选举了武卫、米什拉（Kabir Mishra）及郭德明各自担任公司第三组董事，上述人士均将任职三年或任职至其继任人获推选或委任并获得适当资格为止。

值得关注的是，马云并未出现在最新一届董事会成员中，不过，他依然是阿里巴巴合伙人之一。在阿里巴巴合伙人制度中，由合伙人提名董事会的大多数董事人选，而非根据股份的多少分配董事席位。其中，马云和蔡崇信为永久合伙人。

不再担任阿里巴巴董事会成员在马云的计划之内。马云2018年9月10日发布公开信说，一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由张勇接任。马云在公开信中还明确，即便他卸任董事局主席，他也不会完全退休，这是他“认真准备了10年的计划”。

55岁的马云2019年9月10日正式卸任阿里巴巴董事局主席，接任者是47岁的张勇。在当天的演讲中，马云强调，今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始。今天不是一个人的选择，而是一个制度的成功。 马云在演讲中总结道：“世界这么好，机会那么多，我这么爱热闹，哪里舍得这么年轻就退休离场。咱们换个江湖见，青山不改，绿水长流，后会有期。”

张勇接任阿里巴巴董事局主席后的两个月，阿里巴巴于2019年11月26日重返港股，当天港股收盘，阿里巴巴市值4.01万亿港元（7063.87亿新元）。截至20209月30日港股收盘，阿里巴巴市值5.91万亿港元，不到一年时间，阿里巴巴市值增长1.90万亿港元。