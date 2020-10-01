美国驻华大使布兰斯塔德将返美 王毅接受辞行拜会

中国国务委员兼外交部长王毅昨天接受了美国驻华大使布兰斯塔德辞行拜会。

中国外交部昨天在官网透露上述消息。布兰斯塔德上个月14日宣布退休，并将在本月初离开中国返回美国。

布兰斯塔德在2017年5月，在美国国会参议院的大比数赞成下，出任第12任美国驻华大使；他在2017年6月抵达北京，同年7月向中国国家领导人递交国书，正式上任。

曾被中国官媒称为“中国人民的老朋友”的布兰斯塔德，在上任初期其实被寄予厚望，因为他跟中国颇有渊源，也创造过多个美国政坛记录。

他27岁步入政坛，36岁当选爱荷华州州长，创下美国历史上最年轻、任期最长州长的纪录，累计执政爱荷华22年。

因为推动爱荷华与河北省结成姐妹省，布兰斯塔德早在1985年就认识时任河北省正定县县委书记的习近平，当时习近平带领一个玉米考察团访问爱荷华。2012年，已升任国家副主席的习近平重访爱荷华，同样获布兰斯塔德款待。

有分析称，特朗普之所以委派布兰斯塔德当驻华大使，看中的正是他与习近平的交情。

但命运弄人，布兰斯塔德在任三年偏偏见证中美关系走向40年来最暗淡时期，从贸易战到冠病疫情再到香港问题等，两国相互指责、矛盾一再激化，他最“硬核”的政绩，也只剩下推动中美签署第一阶段贸易协议。

布大使离任消息传出后，中国社媒平台被一句话刷屏——“别了，布兰斯塔德”，这是改编自毛泽东1949年8月18日于新华社发表的文章题目——《别了，司徒雷登》。

