阿里巴巴料云计算业务今年首次扭亏为盈

阿里巴巴集团预计其云服务部门今年将首次实现盈利。评论认为，这代表云服务这项已有十年历史的业务迈过的一个里程碑，突显了随着中国经济反弹。阿里巴巴恢复到人们对其疫情爆发前水平的期望。

据彭博社报道，阿里巴巴股价周三（9月30日）在香港市场上涨3.8%，创逾一个月来最大涨幅。首席财务官武卫在公司一个年度大会上告诉投资者，公司互联网计算业务正在以约60%的速度增长，年收入在约70亿美元（95.46亿新元）的水平上。她说，该部门将在截至3月份的一年中实现盈利。

她补充道，菜鸟，这个被阿里巴巴在2017年充分纳入其庞大帝国的物流服务，同期应该可以产生正的运营现金流。

这一中国市值最高的公司已向云服务投资数以十亿计的资金，同时建立了一个全国性物流网络，可以处理其电子商务业务产生的海量包裹。在阿里巴巴试图随着整个中国经济复苏重振增长，实现盈利能带来帮助。在率先从Covid-19复苏的中国，消费者支出--尤其是网络消费--增长，这家电子商务巨头正在抓住这一机会。

首席执行官张勇告诉投资者，阿里巴巴通常用8到10年孵化、培养新业务成长，他们仍然认为自己处于全球云时代的初期。

和亚马逊公司一样，阿里巴巴的云服务源于脱胎于海量在线购物交易所需的计算能力，现在已成为该公司增长最快的项目之一。如今，这家中国公司的全球扩张和向诸如直播等新领域的进军，都依赖这项在全球与亚马逊Web Services、微软公司和谷歌竞争的业务。

阿里巴巴在其2020年投资者日宣布云计算业务的目标是在2021财年实现盈利，这可能令市场感到意外并上调共识预估。为了获得市场份额，阿里巴巴刻意在过去几年里让云计算部门小幅亏损，因此这一宣告标志着该部门消息传递的转变。

在今年全球疫情停摆期间，阿里巴巴的云业务继续增长。根据行业研究公司Canalys的数据，在第二季度中国云基础设施服务支出中，阿里巴巴以占比40.1%领先，是排第二的那家竞争对手的两倍多。张勇周三对投资者说，随着经济开始复苏，该公司正着眼于利用更多企业IT基础设施上云、走向云上协同办公的趋势。

在防疫限制措施放宽之后，该世界第二大经济体的零售额在8月实现了今年第一次增长。消费者支出的回升已让阿里巴巴得以进一步扩大其已然跨越网络零售、餐饮配送和互联网计算的7000亿美元的帝国。它拥有蚂蚁集团，该公司可能创下全球IPO规模记录的中国金融巨头三分之一的股份，并且最近还概述了通过推动中国制造业现代化开发一条新业务线的计划。

武卫周三对投资者说，不算在蚂蚁金服的股份，阿里巴巴的战略投资目前价值450亿美元，并补充说该公司将继续投资技术和研究。去年阿里巴巴称其全球投资组合持股价值为830亿美元，其中包括蚂蚁集团33%的股份。