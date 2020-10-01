中国银保监会干部涉地铁骚扰女性被除党籍

中国银行保险监督管理委员会公告，个别工作人员因违背社会公序良俗被行政拘留，对此银保监会给予其开除党籍、行政撤职处分。据媒体报道，该名干部涉嫌在地铁骚扰女性，而被行政拘留10日。

《中国银行保险报》9月30日从银保监会获悉，银保监会对个别工作人员因违背社会公序良俗被行政拘留的问题进行了查处，给予其开除党籍、行政撤职处分。

银保监会表示，将持续正风肃纪，不断强化监督执纪力度并进一步加强对党员干部的教育管理，为维护金融监管秩序、有效履行监管职责提供坚强保障。

此前，经济观察网9月22日报道，中国银保监会一李姓处长，在2020年8月北京警方打击地铁、公交车等场所“色狼”的专项行动“猎狼行动”中被当场抓获，随后被行政拘留10日。

北京公交警方通报，按照“猎狼行动”工作部署，公安8月10日在地铁开展工作，在菜市口站站台，44岁的嫌疑人李某引起警方的注意。

通报中提到，李某在等车时候总是故意用身体靠近女乘客，眼睛不时四处偷瞄，根据以往经验，李某看起来较为可疑。于是两名民警秘密跟随，暗中观察是否有异常行为。当列车进站后，李某尾随一名女乘客上车，随后趁人多拥挤，用手摸女乘客的臀部。民警做好取证工作后，当场将嫌疑人抓获。