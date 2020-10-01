林郑国庆酒会致辞：特区官员对所谓制裁无畏无惧

香港行政长官林郑月娥今天（10月1日）出席国庆酒会时表示，香港经历去年修例风波及国安法，要解决经济挑战及市民对民生民主诉求，必须要有安全社会环境，她还批评部分持双重标准的外国政府对执行香港国安法的机关作出多少无理指控，并实施所谓“制裁”，她与相关官员会无畏无惧，坚定维护国家安全。

林郑月娥和港府高层官员及中央驻港官员在金紫荆广场出席升旗仪式。（法新社）

综合香港01及电台报道，今日是中国国庆日，升旗仪式今早8时在湾仔金紫荆广场举行，出席嘉宾包括林郑月娥及丈夫林兆波、前特首董建华、梁振英、曾荫权，各司局长、行会成员、立法会主席和部分建制派议员、以及中联办主任骆惠宁、外交部驻港特派员公署特派员谢锋、中央驻港国安公署署长郑雁雄等。

出于公共卫生风险，升旗仪式不设公众观礼区；国庆酒会则如常举行。

国庆升旗仪式现场。（法新社）

林郑月娥致辞时说，要推动香港发展，解决面对的挑战，满足市民对经济民生的诉求，必须要稳定的环境，坚持一国原则、维护国家主权，准确把握一国和两制的关系。

她指出，过去三个月，香港社会回复平稳，国家安全在特区内得到保障，市民可以再依法享有基本权利和自由。无论部分持双重标准的外国政府，对执行香港国安法的机关，提出多少无理指控，甚至对维护国家安全的特区官员，粗暴实施所谓制裁，她和相关的官员都会依然无畏无惧，以坚定信心，依法履行维护国家安全的职责。

她还说，无论香港面对顺境、逆境或困难，中央始终是保持香港繁荣稳定的坚强后盾，若香港要在疫情下走出经济困局，离不开继续在中央支持下为香港经济发展创造新的增长点，协助香港专业服务、企业，在国家推进国内、国际双循环的发展格局下，聚焦内地市场商机和发挥香港连系国际的独特角色。

悬挂中国国旗（右）和香港特别行政区区旗的直升机从金紫荆广场上空飞过。（路透社）

林郑表示，港府将更积极参与国家第14个五年规划纲要，加强香港国际金融中心及国际航空枢纽角色，并全力推进粤港澳大湾区建设，及深化香港与深圳共同建设国际科技创新中心的工作。

社民连成员曾健成、梁国雄和社运人士古思尧等人，今天早上在湾仔抗议，展示标语，并要求释放12名在深圳被拘留的港人，大批警员在现场戒备。

社民连成员其后游行至湾仔会展中心外，沿途高喊口号，他们在会展中心外点燃请愿信，之后被警员扑熄。

另外，香港康文署早前称，基于公众安全考虑，继去年因反修例示威取消10月1日的国庆烟花汇演后，今年仍然取消烟花汇演。这也是自1997年香港回归至今，第四次取消国庆烟花汇演。