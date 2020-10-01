称中国瓜果比印度香甜 印度女孩言论引热议

中印边境持续紧张之际，一段印度女生称赞中国空气和瓜果都比印度香甜的视频在中国网络流传，引发网民热议。

这名自称叫“郭梦凡”的印度女生在视频中称，自己目前在印度国际大学中国学院学习中文。在大学本科一年级时，因为成绩好，因此被挑选为代表团的成员，被中国政府邀请去中国参观学习，而到达中国的首个目的地是云南昆明。

她形容，昆明是中国的花城，一年四季如春，并认为相比印度大城市里的严重空污，“中国的空气里，都充满着香甜的气息”。同时，她还吃到了中国的瓜果，并称中国的瓜果也比印度的香甜。

她认为，中国的水果都比印度的香甜，原因或许是中国比印度昼夜温差大，所以水果含糖量高。再者，就是中国的农业技术好，水果的种子也比印度好，加上中国的工业水准高，农民有充足的化肥去施肥。“总之中国的空气和瓜果，都比印度的香甜。”

全程都用中文的她也在视频里说，在云南看到了傣族的手抓饭，和印度一样。但随着中国的发展，他们都在用勺子，或者带着手套吃。她因此认为，“那些不讲卫生的印度人，也应该学习中国这种干净卫生的习惯”，并表态她早就像中国人一样，用勺子吃手抓饭。

这段视频在中国网络流传后，立即引起热议。有网民担心，她会受到印度网民的抨击。但也有网民讽刺道：“是财富密码！”、“我感觉更像是反讽，这种伏拉夫式的“爱国”言论在外国UP主那也很流行，B站有不少老外专门做过视频讽刺伏拉夫”、“我觉得她是吹过头了”。