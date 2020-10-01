美高官：限制政策仅针对40万中国留学生中的1%

美国白宫高级官员周三（9月30日）指出，绝大多数中国学生都受到美国欢迎。出于应对中国试图收集美国技术的情况，美国的限制政策仅针对40万中国学生中的大约1%。

据路透社报道，美国白宫副国家安全顾问波廷格（Matt Pottinger）说，绝大多数中国学生都受到欢迎。他在美国智库里根研究所（Ronald Reagan Institute）举办的一次在线活动中说，美国政府拒绝向中国公民提供学生签证的政策，“是一种外科手术方法”。

他介绍：“特朗普已采取行动，将目标定为这一庞大数字的大约百分之一，以针对在某些情况下用假借口甚至是虚假身份的中国军事附属研究人员赴美。”

波廷格强调，对于绝大多数的中国学生，美国很乐意他们留在美国并开始工作。

波廷格一直是美国总统特朗普对华政策发展的主要人物。

美国针对中国学生采取的行动恰逢特朗普11月3日竞选连任前，中美两国关系已降至数十年来的最低点。世界上两个最大的经济体在贸易、人权、香港和冠状病毒等问题上发生了冲突。

美国国务院本月宣布，美国已撤销了1000多名被视为存在安全风险的中国学生和研究人员的签证。中国称这是对人权的侵犯。

路透社在报道中指出，今年秋天疫情大流行严重破坏了在美国的校园收益，但在美国学习的大量中国学生为美国大学带来了可观的收入。