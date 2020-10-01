美众院通过法案 要求企业公布新疆供应链细节

美国众议院通过《强迫维吾尔人劳动披露法》，要求上市公司必须公开揭露涉及新疆的商业活动与供应链细节。

这项法案也是众议院上个月22日通过《防治维吾尔人强迫劳动法案》后，通过的第二部与新疆强迫劳动相关法案。

综合法新社、美国之音等报道，众议院今天以253票支持、163票反对的票数，通过了《强迫维吾尔人劳动披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act）。

由民主党联邦众议员瓦克斯顿（Jennifer Wexton）提出的《强迫维吾尔人劳动披露法》，将指示美国证劵交易委员会（SEC）要求在美国的上市公司必须披露其在新疆的业务营运、往来及供应链细节，包括其产品是否通过强迫劳动制造等。

欧美国家近年来一直指控北京对新疆维吾尔族穆斯林实施“强迫劳动”，但中国官方都反驳和否认。

瓦克斯顿在法案通过后表示：“中国政府对维吾尔人的可怕迫害行径，包括广泛的使用强迫劳动，已经扩及一些最知名的国际品牌的供应链”“对于维吾尔人的剥削必须停止。美国人不想购买此类商品。”

据报道，瓦克斯顿所代表的维吉尼亚州选区，拥有全美最大的维吾尔族裔社区之一。上周，瓦克斯顿曾和选区内的维吾尔族裔居民举行了一场圆桌会议，讨论新疆目前的人权状况。

编号为“众议院6270号法案”的《强迫维吾尔人劳动披露法》，由于内容涉及规范美国企业信息公布的条款，因此一度在众议院引起不同意见的讨论。反对这部法案的议员认为，虽然他们同意美国需要采取行动打击北京侵犯人权的行为，但法案中的部分条款可能会带给美国公司不必要的监管程序。

