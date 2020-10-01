李嘉诚父子连续数日增持长实股份73次

香港首富、长江集团创办人李嘉诚父子9月24日至29日连续增持长实集团股份，共计购入长实集团77万1500股，涉及金额2938万港币（516.87万新元）。

据《中国基金报》报道，香港联交所股权公布统计显示，李嘉诚基金会于2020年9月24日、9月25日、9月28日及9月29日，以平均价每股港币38.2475元、338.1613元、8.2090元及37.5833元共计购入长江实业共77万1500股，涉及金额约2938万港元。增持完成后，长实资深顾问李嘉诚持有长实权益，由35.59%增至35.62%；长实主席李泽钜则由35.66%增至35.68%。

截至9月30日收盘，长实集团股价报37.75元，上涨0.27%，盘中最高时股价一度达到38.45元，涨幅2.12%。

另外，9月3日长和系股票多数上涨。其中，盈大地产上涨5.73%，香港电讯上涨2.6%。

今年二人已经增持长实集团股份多达73次。在业绩失利、股价下跌背景下，此举或为提振信心所致，但目前李嘉诚父子在今年所增持的长实股份，可能已经出现浮亏。而2019年全年，父子俩的增持行为仅有12次。

同时，二人的持股比例也由年初的李嘉诚持有长实33.93%股份、李泽钜持有长实34%股份，增加至现在李嘉诚持有长实35.62%股份、李泽钜持有长实35.68%股份。

市场观点认为，今年李嘉诚父子频繁增持长实集团股份，与集团股价不无关联。今年年初开始，长实集团股价就开启下跌模式，从年初的54元左右股价，一路下跌直到3月19日，集团股价跌至32.038元的历史低值。而上一次长实集团股价跌到差不多的位置，还是在2016年初。

而今年3月19日，就是长实集团公布2019年年报的日子。年报显示，2019年集团营业收入823.82亿港元，去年同期为503.68亿港元，同比增长63.56%。归母净利润291.34亿港元，去年同期为401.17亿港元，同比减少27.38%。

同样也是在二季度开始，李嘉诚和李泽钜增持长实集团日渐频繁。或许是受到二人增持集团股份提振信心影响，长实集团股价也随之一路攀升。在7月6日达到48.992元的近期高点。但就在短暂达到高点之后，集团股价再次开启下跌模式。

经粗略统计，今年李嘉诚父子二人增持长实集团股份总计金额约为26.58亿元港币，共计约6222万3000股。如果按照9约30日长实集团37.75元收盘价计算，父子二人今年已经浮亏约3.1亿元港币。

就在今年8月，长实集团公布集团2020年中报。报告显示，长实集团截至2020年6月30日止6个月实现收入为363.23亿港元，同比增加6.18%；实现净利润为63.6亿港元，同比下跌57.96%；每股基础溢利为2.27港元，同比下跌35.5%；中期股息下降至0.34港元，同比下降34.6%。

在业绩失利的背景下，投资机构纷纷下调长实集团的目标价。大摩将长实集团目标价由55港元降至49港元，评级与大市同步，指公司有潜在可能削减末期每股派息。

大摩表示，长实集团预期下半年将入账超过70亿港元的内地发展项目收入，这尚未包括近期出售成都项目的80亿港元，故此该行将部份2021年盈利带到今年下半年，并下调明年每股盈利预测6%。报告亦调降英国酒吧业务EBIT假设，由原本预料正数3.16亿港元转为负数30亿港元，以反映固定成本高于预期。酒店EBIT在上半年的贡献亦低于预期，降全年EBIT预期至仅收支平衡。

汇丰则发表研究报告称，长实集团上半年业绩表现不佳，基本净利润下跌36%至84亿港元，但因公司之前通过报告指出公司业绩面临下行风险，因此市场已对公司股价股价做出反应。然而公司派息同比下调35%，派息比率目前为15%，是21年来公司首次削减派息。汇丰指出，基于公司派息政策的不确定性增加以及业务复苏低于预期，因此将评级由“买入”降至“持有”，目标价由58.1港元降至49.6港元。