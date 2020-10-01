美军一天内向南中国海派出五架飞机

美军昨日（9月30日）向南中国海上空出动了五架飞机。

据环球网报道，“南海战略态势感知”计划平台9月30日发布美国军机在南中国海飞行路线图，根据监测数据，当天一共有五架美国军机在南中国海上空开展行动，其中包括四架美国空军的KC-135加油机（为KC-135R和KC-135T型）和一架美国海军的P-8A反潜巡逻机。

监测数据显示，P-8A巡逻机于9月30日当天上午9点50分左右途径巴士海峡进入南中国海，四架KC-135加油机分别于30日凌晨1点、早上6点30分、上午9点、10点左右途径巴士海峡进入南中国海。

对于美军舰机不断在南中国海开展军事活动一事，中国国务委员兼外长王毅9月9日在出席第十届东亚峰会外长会时说，仅上半年，美国就派出近3000架次军机、60余艘次军舰，包括多批次轰炸机和双航母编队，不断在南中国海炫耀武力，强化军事部署，甚至在与其毫不相干的争议海域横冲直撞，肆意推高地区冲突风险，正在成为南中国海军事化的最大推手。

对于美军近期在中国周边活动频繁等情况，中国国防部新闻发言人吴谦在8月27日的例行记者会上回应称，近期，美方加大对华挑衅施压力度。对此中国的态度清晰明确：一是反对，二是不怕。美方一些政客在大选前为了一己私利，极力破坏中美两国两军关系，甚至妄图制造意外事件和军事冲突，这是极不得人心的。

他表示，中国军队将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护世界和地区和平稳定，奉劝美方一些政客认清现实，保持理性，停止挑衅，推动两国两军关系回到正确的轨道。