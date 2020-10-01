港府公布授勋名单 人数创史上最多

香港政府今天公布本年度授勋名单，有687人获颁勋衔或嘉许状，人数为历年最多，当中有94人为现职或已退休的警务人员，较去年多一倍；过去一年，香港暴发反修例抗争，警方的强力执法，被港府和北京视为维持社会稳定的主要力量。

港府每年都会对社会有贡献的人授勋，始自英国殖民时代。香港主权转移后，港府延续这项做法，但部分勋章名称有变。

综合港媒报道，港府发言人表示，今年获颁授行政长官社区服务奖状及行政长官公共服务奖状这两个奖项的人士特別多，以表扬在过去一年处理社会事件和应对冠病疫情表现的杰出人士。

根据名单，今年有四人获颁最高级別的大紫荊勋章，他们分别是立法会主席梁君彥、行会召集人陈智思、前深水埗区议会主席陈东及世茂集团董事局主席许荣茂。

资料显示，自1997年起，香港历任立法会主席都曾获此殊荣。范徐丽泰及曾钰成分別于2007年及2015年授勋。值得留意的是，范、曾二人获颁奖时，都在任至少两届立会主席、并同样在立法会生涯结束前一年获颁奖，而梁君彥自2016年出任主席仅一届已经获授奖勋。

此外，今年获颁授勋章的警员及消防员有110人，是历来最多的一次，包括多名现任及前任警务处人员。其中，有四名在反修例抗争中表现突出的警务人员，获授银英勇勋章。

在去年反修例抗争中，多次高调发言撑警的艺人陈百祥，是此次唯一获颁勋的香港演艺界人士。据报道，港府在嘉许语中，形容他是促进社会和谐与沟通的良好榜样，“对工作投入及专业的态度是新一代演艺人的模范”。

过去有不少香港演艺界人士获授勋。例如“四大天王”中，黎明先后于2003年获颁授荣誉勋章、2009年获颁铜紫荊星章，去年就再升一级获颁银紫荊星章。刘德华也在2016年获颁铜紫荊星章。