港警铜锣湾举蓝旗警告聚集 水炮车装甲车驻守中联办

今日是中国十一国庆兼中秋节假期，香港网民号召多区集结，警方部署警力以防止冲击事件发生。中联办外今早已经架起水马，水炮车及锐武装甲车在周围戒备。防暴警下午1时许在铜锣湾数次展示蓝旗，警告在场人士正参与非法集结，要求他们离开。

据香港01报道，消息人士透露，港警已经部署6000名防暴警察高度戒备，同时各警区亦加强人手全城巡逻，严防“野猫式”冲击。今日上午水炮车及锐武装甲车于西环中联办外戒备，并有多名警员巡逻及驻守，包括贴上“海关”背章的特务警察。至于尖沙咀地带，暂时只有庆回归活动，未见警力加强。

水炮车10月1日在香港中联办附近戒备。（香港01）

去年11月起警队委任约百名惩教人员为“特别任务警察”，至今年2月特务警察数目达到共约400名，约半数来自惩教署，其余是海关及入境处人员。特务警察编制会于5月底更扩充至全体纪律部队，消防人员及飞行服务队人员会加入，令人手扩充至约700人。

铜锣湾崇光门口附近午后有大批市民聚集，有人举起美国旗，并高喊“五大诉求，缺一不可”等口号，警方一度举蓝旗警告，指现场人士参与未经警方批准的非法集结，要求立即解散，否则可能使用武力。

在街头戒备的香港警察。（法新社）

港铁封闭铜锣湾站一个出口，有市民因未能进入感到不满，与职员理论；附近不少商铺落闸。

警方也设封锁线，限制记者在特定范围活动，并要求在场记者配戴记者证。

另据《星岛日报》报道，香港警方公告指，有人于网上号召今日在全港各区进行违法活动，煽动他人参与未经批准的集结，甚至鼓吹以暴力伤害他人，包括用利刃或汽油弹袭击警务人员、攻击警署和非法堵路等。警方已在全港各区部署足够警力，并密切留意各区情况及加强情报搜集，如发现或预视有任何人涉嫌干犯罪行，警方会果断介入，严正执法。

香港警方重申，早前有团体申请公众游行，但是已被警方驳回，公众集会及游行上诉委员会亦维持警方反对该游行的决定。如果任何人继续组织、参与或煽惑他人参与上述游行，均有机会触犯《公安条例》下未经批准集结罪，以及《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》下受禁群组聚集。

根据《公安条例》，任何人组织或参与未经批准集结，一经定罪最高可处监禁五年；如触犯暴动罪，最高可判处监禁10年。另外，如任何人参与或组织受禁群组聚集，一经定罪可处第四级罚款及监禁六个月。