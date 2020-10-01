合肥升级人才政策 最高可享60万人民币购房补贴

中国安徽省合肥市10月1日起施行升级版人才政策，明确对重点产业企业引进的高层次人才，最高可获得60万元（人民币，下同，12.04）的购房补贴。

据中新社报道，合肥市此前出台了“人才政策20条”“人才创新创业八条”等综合性人才政策。此次升级版的揽才政策主要是围绕企业和人才关注的稳岗安居等问题，涉及人才免费租房、补贴购房以及发放岗位补贴、柔性引才奖补等措施。

此次的重点产业包括：集成电路、新型显示、人工智能、新能源汽车暨智能网联汽车、高端装备制造、生物医药以及创意文化等产业。

合肥市明确，重点产业企业引进的高层次人才和新来合肥市重点产业企业工作的博士、硕士和全日制本科毕业生，如在合肥无自有住房，给予相应的租房补贴。在合肥首次购买自住住房的重点产业企业的高层次人才，则可根据人才的层次，对应享受60万元、40万元、20万元、10万元标准的购房补贴。

在企业稳岗引才方面，合肥对重点产业企业通过项目合作从市外柔性引进的非本单位研发人员，按实付工薪的30%给予企业引才补贴，单个项目补贴不超过50万元。

合肥市委组织部副部长谢超说，新的人才政策通过人才免费租房、发放稳岗安居补贴、奖补柔性引才等新举措，进一步留才引才聚才，着力为合肥重点产业发展提供人才支撑，进而带动更多优秀人才赴合肥创业就业。