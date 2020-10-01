国台办指海峡中线不存在 马英九：相互尊重就存在

针对中国大陆国台办指两岸之间不存在所谓的海峡中线，台湾前总统马英九今天回应称，“两岸相互尊重就会存在”。

国台办发言人马晓光昨天在例行记者会上，回答有关解放军军机频频穿越海峡中线的问题时称，两岸之间不存在“所谓的这么一条线”。

对此，马英九今早出席“台北市设市百年纪念特展”时，作出上述回答。

不过，同场的台北市长柯文哲则说，马晓光的发言很重要，强调要赶快作军事准备，“勿恃敌之不来，恃吾有以待之”。

美国国务次卿克拉奇（Keith Krach）9月17日及18日访台后，大陆打破两岸多年来的默契，频繁派出战机突破海峡中线，逼近台湾领空。外界原本以为大陆对美台警告一番就会罢手，但直到昨天，解放军战机仍在台海示威，意在宣示大陆根本不承认台湾方面认定的海峡中线和防空识别区。

不仅如此，大陆还在加码“秀肌肉”。解放军最先进的四代隐身战机歼-20上周在靠近台海的浙江衢州现身，被认为是在为台海爆发战争做准备。

另一方面，在今早的活动上，历任台北市长都有参加，包括许水德、吴伯雄、黄大洲、陈水扁、马英九、郝龙斌，以及现任柯文哲等人。

据报道，现场气氛和乐，但这几人几乎没有互动，仅轮流发表意见及感想：陈水扁全程面带微笑；刚接受眼睑和眼袋手术的马英九时而微笑、时而严肃；柯文哲则安静聆听其他前市长及议长的分享。



