前八个月中国服务贸易总额同比降16.3%

中国商务部10月1日公布的最新数据显示，1月至8月中国服务进出口总额29896.2亿元（人民币，下同，5997.03亿新元），同比下降16.3%，降幅比前七个月扩大1.1个百分点。

据中新社报道，中国商务部公布的数据显示，1月至8月中国出口12370亿元，下降2.2%；进口17526.2亿元，下降24%；服务贸易逆差比去年同期减少一半，降至5156.2亿元。

分类别看，知识密集型服务贸易在疫情之下显示出较强抗冲击能力。据官方数据，1月至8月中国知识密集型服务进出口13173.9亿元，增长8.5%，占服务进出口总额的比重达到44.1%，大幅提升10.1个百分点。其中，知识密集型服务出口增长8.5%，占服务出口总额的比重达到56%，提升5.5个百分点。知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务出口增长较快。

受疫情影响，旅行服务受损严重。中国旅行服务1月至8月进出口7248.9亿元，下降45.8%，降幅比1月至7月扩大1.2个百分点；其中出口下降42.5%，进口下降46.2%。

近年来，服务贸易已成为全球贸易最具活力的组成部分，在全球经济中发挥着越来越重要的作用。中国也日益重视发展服务贸易，提升服务贸易竞争力。在2020年服贸会期间，中国提出了一系列促进服务贸易发展的措施，包括建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口等。