长三角二线城市9月楼市降温显著 交易节奏趋缓

数据显示，苏州和杭州的新房成交套数和面积在今年二季度出现上升，但在6月份达到峰值后便一路下行；南京的新房成交数据则在7月份达到峰值后大幅下降。经历回落后，9月份的新房交易数据已低于4月份。

据第一财经报道，这一下行趋势在8月底9月初这段时间段尤为显著。以杭州为例，根据中原地产提供的数据，9月第二周的新房成交套数为2525套，成交面积为294314平方米，而在9月第三周则迅速降至944套和114364平方米，下降幅度均超过60%。同一时期，南京加推了六个新盘，却仅有一盘售罄。

有分析称，长三角新一线城市的楼市降温一定程度上受到了整体调控的影响。

在7月底召开的房地产工作座谈会上，杭州和南京被列入座谈会城市。易居研究院相关专家认为，列入座谈会的城市名单本身即具有强烈的信号意义，这批城市的房价在今年上半年均上涨较快，南京和杭州更出现了“万人摇”等现象。因此，此类城市将成为后续管控的重点对象。

不仅是新房，上述城市的二手房市场同样降温明显。南京在今年三季度的二手房成交量环比下降25%，挂牌价下跌幅度较大。杭州和苏州的二手房的挂牌价和成交量均在9月内持续下降，在售二手房数量则持续增加。同时，无锡、盐城、合肥等长三角重点城市均出现楼市降温信号，二手房房价出现持续下跌。

市场的降温进一步传导至土地购置环节。9月29日，南京成交的两宗地块均未“触顶”最高限价，仅以七轮和10轮竞价即成交，且成交价较此前出让的相关地块楼面地价低了近每平方米2000元（人民币，约400新元）。9月中旬，南京市规划资源局曾针对出让住宅用地发布了新规，对土拍报名竞买单位和参加摇号的马甲公司进行了限制和规范。

除了供应端受到调控影响外，个人贷款额度的收紧也为楼市的需求端施加了不少压力。

消息显示，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模，针对个人的住房按揭贷款额度正在收紧。据报道，近日有银行反映，大部分银行要求的首付比例为四成，且对借贷人要求较高，放款时间不确定性较大。

上海中原地产市场分析师卢文曦对第一财经表示，额度收紧最终的压力还是会落在开发商身上，由于贷款由开发商指定，信贷收紧将影响交易节奏，进而延长房企回款周期。同时，这一压力也会导致开发商对购房者提出更高的付款要求，交易热度将受到影响。



