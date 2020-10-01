中国“巨无霸”集装箱船首航 比最大航母长60多米

世界首艘23000标准箱双燃料动力集装箱船“达飞雅克·萨德”轮（CMA CGM JACQUES SAADE）首航中国宁波舟山港，安全靠泊宁波大榭招商国际码头。

据中新社报道，记者10月1日从宁波海事局获悉，这艘海上“绿色巨无霸”总长399.9米，型宽61.3米，货舱深度33.5米，甲板面积达23978平方米，相当于3.5个标准足球场，比目前全球最大航母还要长60多米。

“达飞雅克·萨德”轮是目前全球首创使用双燃料动力系统的超大型集装箱船，同时也是世界上最大的集装箱船舶之一。

该船采用中国自主研发制造的全球最大功率的双燃料动力主机，可装载18600方LNG燃料，为船舶提供“绿色动力”。

相比传统燃油集装箱船，该轮可以降低约99%的二氧化硫和细颗粒物排放量、85%的氮氧化物排放量以及20%的二氧化碳排放量。据了解，“达飞雅克·萨德”轮本航次将在宁波装卸4070标准箱，计划于10月2日下午离泊。

投放在亚欧航线的“达飞雅克·萨德”轮，此番首航，在中国国内仅挂靠天津港、宁波舟山港、上海港、盐田港四个港口。

据悉，宁波舟山港是全球少有的深水良港，旗下穿山港区、梅山港区、大榭港区等多个港区都已具备挂靠全球最大集装箱船的作业能力。今年前三季度，宁波舟山港已成功接靠超2万标准箱级集装箱船188艘次，同比增长35%。