美众院中国工作组主席：中共为美国世代挑战

美国众议院中国工作组周三（9月30日）发布最新报告，旨为华盛顿全面应对来自北京的种种挑战提出政策和立法措施建议。该工作组主席麦考尔（Michael McCaul）说，中国共产党已是美国最大的长期威胁，并强调美国现在最大的挑战就是中国共产党，“这是一个世代挑战”。

据美国之音报道，由众议院共和党人组成的中国工作组最新出炉的报告细数美中关系近年来在各项领域的竞争与变化。报告认为，中国并未如西方民主世界所预期的那样，在进入国际体系后会发展为一个负责任的成员。

报告说：“美国领导人所推行的接触战略是奠基与这样的一种假设，那就是扩大与中国的双边经济关系将促进美国的国家利益，并促使中国共产党发生变化。这样的接触战略导致以往常常对中共侵犯人权、经济恶行、扩张主义侵略、空洞的承诺视而不见，也忽略了中国共产党致力于以敌对的共产主义意识形态而进行的恶意行为。”

报告写道：“简单来说，这样的策略已经失败了。”

众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarth）当天也率领所有中国工作组成员召开报告发布记者会。

他在记者会上说：“今天的报告取得了国会史上从未有过的成就：一份全面应对中国威胁的真实蓝图，内容包含了数百项大胆、可实现的想法，这些想法是在与一百多位持各种政治立场的领袖进行讨论的基础上产生的。”

今年5月初，在包括美国在内的世界各国专注应对冠病疫情全球蔓延之际，麦卡锡宣布成立中国工作组，以应对来自北京的各种地缘政治威胁。

作为共和党在中国问题的主要核心智囊，以众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔为首的中国工作组，包含了14位来自11个不同委员会的共和党成员。

麦考尔在记者会上说：“中国共产党是美国最大的长期威胁”，“现在，我们这个时代最大的挑战就是中共，这是一个世代挑战，这份报告是世代文件，它将为国会未来多年政策指引方向”。

他表示，中国工作组成员过去五个月时间里与至少130位各方政策专家、企业界领袖、其他国会成员以及多位现任和前任民主共和两党政府时期的官员进行会晤，就北京所构成的威胁展开一系列讨论。

这份长达141页的最终报告提出83项重要看点，并提供了多达400余项政策建议，其中178项为立法措施，当中60%的立法措施内容已在跨党派支持下提出，同时当中三分之一的法案项目已获得参众两院其中一院会通过。

据报道，这份报告被视为至今为止，美国国会出台最为完整的美中关系战略分析。

麦卡锡说，“这不只阐明中国对美国所构成的挑战，同时还提供了可行的应对方案和立法建议”，“我们要确保，未来一个世纪还是美国的世纪”。



