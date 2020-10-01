欧阳娜娜献唱争议 林为洲：法规唱什么歌要开罚吗？

台湾艺人欧阳娜娜日前因在中国大陆央视演唱《我的祖国》，引发台湾舆论争议，不仅主管机关扬言开罚，民进党立委也表示“一定要罚”。对此，国民党党团总召林为洲说，台湾法律并没规定“唱什么歌要罚”，强调这根本是小题大作。

台湾陆委会早前称，将密切关注相关情况，倘若欧阳娜娜有涉及违反两岸条例相关规定，将依法查处；大陆国台办则指，民进党动辄对与大陆交往的台湾民众进行威胁恐吓，“是欲加之罪何患无辞”。

据《联合报》报道，也是国民党政策会执行长的林为洲表示，由于欧阳娜娜不是公职人员，因此不晓得当局要用哪一条法律开罚。今年20岁的欧阳娜娜，出生在台北，身兼大提琴演奏者、影视演员、歌手等多重角色。2014年，她因为出演《北京爱情故事》在大陆娱乐圈崭露头角。

他并说，台湾现在的《反渗透法》、两岸人民关系条例都是用来约束公职人员，或是针对那些参加中国共产党的人员，但艺人演唱是哪一个部分触法，可能还要再查。据了解，台湾目前是没有法律可以开罚的。

不过，林为洲也说，许多台湾艺人过去都曾参加过大陆大型活动，例如央视春晚等，“这跟去国庆唱歌有什么不同？有规定唱《我爱祖国》就要罚，唱《梅花》就不用罚吗”？

林为洲认为，欧阳娜娜献唱争议是小题大作。但他强调，由于两岸目前情势紧张，欧阳娜娜在此敏感时机演唱《我的祖国》，确实会有观感问题。

美国国务次卿克拉奇（Keith Krach）上个月17与18日访台后，大陆就打破两岸多年来的默契，频繁派出战机突破海峡中线，逼近台湾领空。