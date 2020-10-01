铜锣湾大批警员戒备 向网媒记者发限聚令告票

香港民间人权阵线原定于今日（10月1日）举行游行，但被香港警方反对。在游行原定出发点铜锣湾东角道，中午起有大批警员及记者在场，警员不时呼吁市民及记者不要聚集，曾举蓝旗警告聚集的市民。

据《明报》报道，香港铜锣湾的记利佐治街附近下午2时半许有人叫了两声“光复香港时代革命”口号，警方随即举蓝旗，记者围绕拍摄，警方要求记者离开马路。约10分钟后，铜锣湾名店坊外警员再举蓝旗警告，附近有市民继续高叫口号。警员多次举蓝旗，要求在场的人向维园方向离开。

下午2时40分许，大批市民跑到铜锣湾的百德新街街口，记利佐治街上的警员围封该段百德新街，隔开约50名市民，有传媒联络队人员到场检查记者证件，要求所有记者在接受检查后离开。

香港记协的观察员指出，现场有大量市民被截停，记者可能会希望留下观察，但警方没交代留下的记者会如何安排。在封锁线外，有市民不时叫口号。现场有记者不满警方没有能提供要求记者离开的原因，有个别网媒记者被带到一旁查问，警方其后向网媒记者发出限聚令告票。

警员之后告诉传媒，记者在警方检查证件后，可到封锁区外继续采访。

下午约4时左右，有市民在崇光百货外高叫“光复香港时代革命”口号，警员在东角道外举蓝旗警告。警员亦在记利佐治街举蓝旗。

铜锣湾崇光百货后方骆克道一名黑衣男子下午约4时15分倒卧地面，防暴警察一度为他检查，其后救护员到场把他送上救护车。

警方在铜锣湾崇光对出轩尼诗道，一度举蓝旗及拉起橙带设封锁线，要求人群向记利佐治街后退，之后收起橙带。

防暴警下午约4时15分在铜锣湾百德新街举蓝旗，要求市民离去。