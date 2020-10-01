中国国庆档票房预计可恢复至去年八成

根据预测，中国今年的中秋国庆假期电影总票房将有36亿元（人民币，下同，7.2亿新元），达到去年“最强”国庆档的八成水平。

中国2019年的国庆档总票房共计44.66亿元，较2018年的19.08亿上涨134%。

据界面新闻报道，据灯塔专业版数据，截至9月30日21时，国庆档预售总票房已达3.37亿。其中，国庆首日预售票房超过2.35亿，总场次达39万次，平均票价40.6元。

截至9月30日，国庆档热门电影《姜子牙》、《我和我的家乡》票房总计超过2亿元，排片占比和超过70%。

据灯塔专业版，截至9月30日，《姜子牙》以1.48亿预售总票房在国庆档上映的七部影片中预售排名第一，超过200万人表示想看。原定于2020年春节档的《姜子牙》是继《哪吒之魔童降世》后第二部光线彩条屋“中国神话系列“作品，2019年上映的《哪吒之魔童降世》累计票房达50亿，位列2019年票房第一，中国影史票房榜第二。

全明星阵容的《我和我的家乡》是2019年国庆档票房冠军《我和我的祖国》姐妹篇，由张艺谋担任总监制，目前预售总票房达1.01亿，排名第二。9月26日，《我和我的祖国》获得第35届大众电影百花奖最佳影片，《哪吒之魔童降世》获最佳编剧奖。

从灯塔专业版受众分析来看，另一部电影《急先锋》更受男性观众青睐，年龄分布也更加均衡；《夺冠（中国女排）》相对受女性观众关注更多；《姜子牙》、《我和我的家乡》相对更受年轻人关注。

受疫情影响，中国今年的影院自1月24日起停业，直到7月底才复工。

复工以来，影院的上座率限制由7月的30%提高到8月的50%，并自9月25日起提高到75%；场次也由7月20日的1.3万次，提升至9月28日的26.5万次，平均票价也不断升高，从25.6元上升至37.5元，涨幅约46%，并超过去年同期。

复工之初，不少影院推出不同程度的票价优惠，各地政府也出台相应的政策补贴，共同推动电影市场回暖。其中，8月25日七夕当天票房达5.27亿，为今年至目前单日最高票房。9月1日至9月28日，累计总票房达22.54亿，为去年同期的近90%。

据东方证券分析，截至9月25日，中国共有9976家电影院复工，复工率达87.92%。