骆惠宁到社区慰问港民：中央十分关注香港疫情

中国中央政府驻港联络办主任骆惠宁10月1日在香港社区慰问香港市民。他指出，中国中央政府十分关注香港的疫情。

据香港中通社报道，骆惠宁表示，中国中央政府十分关注香港的疫情，关心香港同胞的生命安全和身体健康。相信在港府带领下，香港一定能稳控疫情，恢复正常经济社会秩序；特区政府已推出三轮防疫抗疫基金，希望社会各界、各团体、各企业，都能为恢复经济、增加就业、纾解民困做出努力。

当天上午，骆惠宁首先来到港岛小西湾74岁吴璧娴家中。年初，中国内地疫情发生后，吴璧娴捐出11万港元（1.94万新元）积蓄，请中联办转交给内地，用以支持抗疫工作。

骆惠宁还到香港九龙深水埗，这里是香港劏房住户最多的地区之一。骆惠宁与租住面积不足8平方米的徐天民交谈。徐天民目前失业，偶打零工，妻女不得已回到原籍湖南生活。

骆惠宁指出，去年来在修例风波和疫情的双重打击下，香港经济遭受重创，市民生计大受影响。特区政府已推出三轮防疫抗疫基金，希望社会各界、各团体、各企业，都能为恢复经济、增加就业、纾解民困做出努力。骆惠宁说，有就业才有收入，才能维持和改善生活。他表示要帮助徐天民尽快实现就业。

连日来，中国中央政府驻港联络办副主任陈冬、何靖等也分别走进港岛、九龙、新界的社区，慰问香港市民。