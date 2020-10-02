半数美参议员吁贸易代表与台湾洽谈全面贸易协定

美国50名跨党派参议员昨天（10月1日）联名写信给美国贸易代表莱特希泽，呼吁莱特希泽与台湾展开“全面贸易协定”正式谈判程序。

据美国之音报道，牵头撰写联名信的是美国参议院“台湾连线”两党共同主席，即共和党的军委会主席英霍夫（Jim Inhofe）与民主党的梅嫩德斯（Bob Menendez），以及外交委员会主席里施（Jim Risch）。

里施在外委会推特帐号上推文说：“台湾是美国的重要伙伴，也是印太地区的民主典范。今天，我加入多位参议院同僚，鼓励美国贸易代表将与台湾的全面贸易协定列为优先事项。”

在全部共100名参议员中，有一半的议员表达对美台签署贸易协定的支持，预料可能对莱特希泽带来一些压力。

161位跨党派美国众议员去年12月也曾联名写信给莱特希泽，表达对美台洽签双边贸易协定的支持。不过，莱特希泽告诉国会议员，台湾对美国进口猪肉、牛肉的限制是美台贸易关系进一步开展的最主要障碍。

在台湾总统蔡英文8月底宣布解除对含瘦肉精进口美国猪肉、牛肉的限制，也得到特朗普政府官员及国会议员的肯定后，支持美台签署双边贸易协定的呼声也开始加大和加快，但主掌美国对外贸易谈判的贸易代表办公室（USTR）依然非常静默。

台北驻美代表处对此除了表示感谢之外，也说期盼继续与美国国会合作推动美台伙伴关系的升级。

驻美代表萧美琴则在推特上说：“我们有共同看法，那就是台美之间更强劲的经济贸易关系对我们双方都有好处。”