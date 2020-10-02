美国政府报告：中国强迫劳动问题远超任何国家

美国政府星期三（9月30日）发布了有关国际童工和强迫劳动的报告，指中国虐待劳工，并表示对新疆劳工问题担忧。

据美国之音报道，美国劳工部（DOL）公布了据信由儿童或强迫劳工生产的商品清单，其中包括手套和圣诞节装饰品在内的17种中国制造的产品，有五种今年新增加的产品与针对新疆有关。劳工部每两年公布一份这样的清单。

美国劳工部长尤金·斯卡利亚（Eugene Scalia ）在与媒体进行的电话会议上说：“中国用强迫劳动力生产的商品大大超过了其他任何国家。”

劳工部在声明中说，这份强迫劳动产品清单的公布是美国政府解决新疆强迫劳动问题的广泛努力的一部分。报告声称，在新疆有100多万维吾尔人和其他少数民族和宗教少数派被拘留。据估计，在中国，至少有10万到数十万维吾尔人和其他宗教人士等在被关押在再教育营后，可能于强迫劳动的条件下工作。

美国劳工部在这份报告中说，维吾尔人被转移到其他地方扩大了供应链中存在强迫劳动的风险。

美国海关与边境保护局（CBP）表示，到2020财年为止，他们已经发布了13项命令，阻止使用强迫劳工生产的商品进入美国。

美国国会众议院星期三（9月30日）通过了《强迫维吾尔人劳动披露法》。9月22日，众议院以406票赞成、三票反对的压倒性结果通过了《防止强迫维吾尔劳动法》。