台绿委提案禁挥五星旗 蓝营：干脆定义对岸是敌国

台湾民进党立委王定宇提案修正台湾的安全法，增订人民不得从事配合大陆统战的宣传、不得在公共场所悬挂挥舞大陆的五星红旗。国民党立委认为，此有侵犯言论自由的嫌疑，钳制人民基本权利无助台湾发展。

据《自由时报》报道，国民党立委陈玉珍认为，目前欠缺将“大陆地区”视为敌国的上位法源，干脆修法定义对岸为敌国，毕竟只有敌国才会规定不能插它的旗、唱它的歌。

陈玉珍指出，民进党已是国会多数，相信要修法不是难事，希望将后续立法进度订清楚，不要让台湾虚耗统独争议，如果大多数民代都支持提案，代表这是台湾民意，“只要经过民主程序，我会支持”。

其他国民党立委也认为，王定宇此提案有侵犯言论自由之疑，钳制人民基本权利无助台湾发展。

民众党立委张其禄也提醒，必须先界定、确立中国大陆是敌国，法制上才会比较清晰，大陆确实是台湾很大的威胁，但现行法令没有相关法源，会影响这项立法的基础。

台湾立法院国民党团总召林为洲表示，尊重王定宇的提案权，但要考虑是否合乎宪法赋予的言论自由，台湾拥有民主和言论自由，开放各项主张，挥舞大陆国旗属于言论还是颠覆罪，要界定清楚。

国民党立委李贵敏认为，任何形式的表达都属于“言论自由”范畴，有大法官解释及法院判决为据，钳制人民基本权利无助台湾团结及永续发展，台湾的核心价值就是民主自由，任何政治挂帅或意识形态的提案都无助台湾发展，尤其在美国大选及中美争议的敏感时刻，应避免任何挑衅或误导的行为，以免危害台湾及人民的安全。