9月旺季不旺 中国钢铁PMI指数四连降

中国国内钢铁行业PMI指数9月为43.9%，较上月下降3.1个百分点，连续第四个月下降。

据澎湃新闻报道，中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告显示，国内钢铁行业PMI指数9月为43.9%，较上月下降3.1个百分点，连续第四个月下降。今年2月，受疫情影响，当月钢铁PMI指数下降10.5个百分点。随后的3至5月，钢铁行业加快恢复，该指数持续回升。

分项指数显示，市场需求不及预期，钢铁生产相应有所下降，原材料价格涨势明显放缓，钢市整体呈现旺季不旺格局。但企业对于后市预期仍有所期待，企业原材料采购和库存稳中有升。报告预计，10月市场需求仍有上升空间，钢厂生产短期内有所回升，但四季度总产量或环比下降。

报告称，9月钢材市场需求呈现“内外分化、整体不足”的态势。国内钢市需求启动有限，低于市场预期，在传统的九月旺季内，钢厂接单不升反降，新订单指数为36.6%，环比下降9个百分点，连续4个月位于50%以下，并创下2月以来的新低。

不过，国外在疫情中重启经济逐步取得成效，国际钢材需求趋于回暖，出口订单有所回升。新出口订单指数为46.6%，较上月上升11.9个百分点。

市场终端方面，市场情绪稍显悲观。据上海卓钢链了解，当前国内钢市终端需求表现一般，建材市场虽然已摆脱高温多雨影响，但并未如期进入旺季，而板材市场则受建材拖累，以及供应端有所缓解影响，同样表现不佳。

钢厂生产方面，由于市场需求不足，加上之前原材料成本偏高，钢企在9月生产动力不足，生产指数为46%，较上月下降3.3个百分点，连续3个月下降，继上月后继续运行在50%以下区间，表明当前钢厂生产有所下滑。

钢厂库存方面，9月，虽然终端需求不乐观，但由于钢厂产量收缩，钢厂出货仍相对顺畅，加上中秋国庆双节节前补库带来需求增量，数量巨大的钢厂库存趋于下降。社会库存也同样高位下降。据中钢协统计，9月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1242万吨，比上一旬减少1万吨，下降0.1%；比3月上旬峰值减少779万吨，下降38.5%。

值得注意的是，由于市场需求不及预期，市场情绪相对悲观，钢材价格在9月呈现下降趋势。不过，从1至9月份的上海螺纹钢指数走势来看，目前的钢材价格仍处于年内较高水平，有利于钢厂实现效益。

报告认为，综合来看，9月市场需求不及预期，钢厂生产也相应下降，带动钢材价格也持续下行，原材料价格增速放缓，整体来看，钢市呈现旺季不旺格局，但企业对10月份仍有所期待。预计市场需求在10月虽存在不确定性，但仍有上升空间，钢厂生产短期内将上升，但四季度总产量或环比下降。