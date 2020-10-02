奥迪高管：2030年中国豪华车销量将达400万辆

奥迪中国总裁安世豪认为，未来十年，中国豪华市场将达到400万量级，整个行业也将发生巨大变革。

据第一财经10月2日报道，安世豪受访时说：“中国汽车市场正在发生巨大的变化，主要体现在两个维度，第一是量级，第二是市场复杂度。预测未来十年，中国豪华车的年销量规模将达到400万辆。整个汽车行业也将发生巨大变革，方向是智能互联和自动驾驶。”

他介绍，电动化战略是奥迪在华未来10年的重要一环，电动车业务也将成为奥迪在中国一个强有力的业务板块。他预计，在未来10至15年间，燃油车和新能源车比重将会达到50:50的比重。按照计划，到2025年，奥迪计划推出30余款电动化车型，其中20款将是纯电动车型，而电动车型销量将占总销量的40%。

中国乘联会发布的数据显示，今年8月，中国国内豪华车市场销量约为24.37万辆，同比增长31.6%，在三大细分市场中增速最高。不过中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为，尽管增速较快，但与国外豪华车市场相比，中国国内豪华车的渗透率仍然较低。比如德国豪华车市场占有率达30%以上，美国达25%，但中国还不到15%，这意味着中国豪华车市场仍然有着较大的增长潜力。

过去10年以来，中国豪华车市场规模快速扩大。2012年，中国豪华车年销量首次突破百万辆大关。2016年，豪华车市场又闯过了一个百万辆大关，当年销量超过200万辆。而豪华车在快速增长的同时，也发生了一些变化。目前，无论是一线还是二线豪华品牌，都在通过“价格”的下移来吸引消费者。一方面，以ABB（奥迪、奔驰、宝马）为代表的豪华车企不断推出入门级车型；另一方面，豪华车整体终端价格折扣力度较大，平均降价幅度达到11%至20%。

2016年以来中国豪华车市场另一个显著的变化是，部分二线豪华品牌开始掉队、阵营分化趋势明显，一线豪华品牌也已由奥迪领跑转化为ABB齐头并进。