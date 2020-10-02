据悉国民党内部就修宪议题有分歧 恐成党内最大战场

台湾立法院本会期成立修宪委员会讨论修宪议题，在吵得沸沸扬扬的废考监两院部分，国民党内部意见分歧，有国民党立就形容，废考监恐将成为本次修宪党内最大的战场。

据联合网报道，台湾立法院朝野党团日前经协商决议成立修宪委员会，依政党比例由民进党团推派22人、国民党团推派14人、民众党团推派两人、时代力量党团推派一人组成。目前朝野相关修宪提案主要包括“18岁公民权”、“废除考监两院”等议题。

其中在废考监议题上，国民党内有不同的意见。国民党立法院党团总召林为洲说，国民党的立场是废院，但不废权。考监的权力职务可以讨论，看要回到立法院，或用独立机关处理；举例来说，考试院跟人事总处比较相关，也许考试院业务和人事总处合并，至于监察院的业务有一些是独立的，比如人权委员会可能就要用独立机关处理。

林为洲也说，考监两院的存废问题，即使国民党有共识，还要和他党寻求共识，因为只有国民党有共识也不足以让案子通过。

但有立委私下坦言，国民党内对于废考监议题有许多不同的版本，有人主张不能废，有人主张废监不废考，也有人主张冻结监察院等，因此就众多的可能，势必会有一番讨论。估计废考监议题可能会成为国民党最大的内部战场。

这位立委也说，其实党内会出现那么多版本，最主要的原因还是大家在意考监的职权将何去何从，因此他建议，接下来的讨论，应该不是专注在考监两院的存废，而是考监两院的职权该如何处理。

另有党内人士说，在废考监议题上，国民党党中央持开放态度，尊重立委的提案，但在此议题的立场则主张仍是要五权，在制度上可以再讨论。此外，为了避免改革委员会的两岸论述结论出现路线争论，党中央在这次废考监等修宪议题上，也不排除进行相关民调，了解民意趋势。